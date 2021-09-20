Кировский драмтеатр принял участие в фестивале старейших театров России

В сентябре Кировский драматический театр стал участником 8-го Всероссийского фестиваля «Старейшие театры страны». Мероприятие проходило в Калуге.

Актеры драмтеатра представили классический репертуар – спектакль «Гроза» по пьесе Островского. Московский театровед Ольга Галахова назвала постановку глубокой, честной и мужественной. По словам критика, данный спектакль ставят очень часто, однако по-настоящему удачных работ не так много.

— «Грозу» трудно подогнать под современные экзерсисы. Этот спектакль в постановке Евгения Ланцова – не о любви и не о «тёмном царстве». Это драма о совести, о душе, о грехе, — сказала Ольга Галахова.

Зрители калужского драматического театра приветствовали кировчан овациями.

— Очень понравилась интерпретация «Грозы». Современно, оригинально и очень интересно. Я смотрела спектакль с замиранием и восторгом! – поделилась зрительница в соцсетях.

Имеет успех «Гроза» и в Кирове. Так, в начале сентября он собрал полный зал. Среди посетителей было много молодежи, купившей билеты по «Пушкинской карте».

По словам художественного руководителя театра Евгения Ланцова, участие в таких мероприятиях позволяет продвигать театр на федеральном уровне и поддерживать профессиональный рост актеров.

К слову, по итогам фестиваля актеры драмтеатра тоже получили свои награды. Исполнительнице роли Катерины Елене Некрасовой вручили диплом «За чистоту и ясность», Тихона – Артема Ефимова – наградили за неординарное решение роли, а Анну Васильеву, сыгравшую Варвару, отметили за лучшую женскую роль второго плана.