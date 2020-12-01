Ремонт двора в областном центре предложат в федеральный реестр лучших реализованных практик по благоустройству.

Речь идёт о дворовой территории у дома №2 по улице Ульяновской. Здесь состоялось её торжественное открытие после завершённых работ, сообщает пресс-центр областного правительства.

Во дворе привели в порядок проезд и тротуар. Были приобретены и установлены скамейки и урны. Создана система водоотведения. Возведена парковка для транспорта. Во дворе появилось уличное освещение. А также — детская и спортплощадка.

Качество проведённых работ двора оценили сами местные жители. Сюда приходит играть даже детвора с соседних районов.

Кировский двор может быть признан образцовым на федеральном уровне. Пример благоустройства двора на улице Ульяновской, 2 будет предложен для включения в федеральный реестр лучших реализованных практик по благоустройству. Такое решение приняло министерство энергетики и ЖКХ Кировской области.

Все работы во дворе 10-этажного дома на улице Ульяновской были сделаны в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда. Всего в текущем году в Кирове благодаря этому национальному проекту благоустроили 37 дворов.