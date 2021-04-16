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Кировский эколог рассказал об опыте Германии в экосфере

Вадим Шабалин Выбор редакции, Главное, Новости, Экология

Германия – один из мировых лидеров по развитию «зелёных» технологий и экологическому просвещению граждан.

Кроме того, страна известна жёсткими требованиями к полигонам твёрдых коммунальных отходов. «КП» изучила их, а экспертный комментарий дал Александр Штин, возглавляющий отделение Российского экологического общества в Кировской области.

Как у них?

Полигоны ТКО в Германии – это технически сложные объекты. Их строительство и эксплуатация строго регулируются, в том числе и требованиями охраны климата и окружающей среды. Благодаря современным технологиям, полигоны обеспечивают практически неограниченное временными сроками размещение мусора.

С 2005 года в стране запрещено вывозить на полигоны бытовые «смешанные» отходы в необработанном виде. Полезные фракции (бумага, металлы и др.) отсортировывают в процессе предварительной обработки. Остальные отправляются на утилизацию для получения тепловой и электрической энергии. Это предотвращает появление свалочного газа и даёт возможность использовать энергетический потенциал отходов.

В итоге на полигоны вывозят лишь так называемые «хвосты»: зольный остаток и шлаки, которые образовались в процессе утилизации отходов.

В Германии отходы размещаются на полигонах от нулевого до 4-го классов опасности – в зависимости от уровня концентрации загрязняющих веществ. Наземные объекты используются для размещения инертных, минеральных, бытовых и опасных отходов.

Опасные с повышенным уровнем концентрации загрязняющих веществ захоранивают в подземных полигонах.

Кроме того, есть так называемые «монополигоны» – для однородных видов отходов, например, асбестосодержащих.

Многие виды отходов, вместо отправки на полигоны, используются повторно. К примеру, лом дорожного полотна, строительный снос и извлечённый грунт – в качестве заменителей стройматериалов для создания дренажного и изоляционного слоёв, а также в дорожном строительстве.

В 2009 году в стране начало действовать Постановление о полигонах. В нём регулируются этапы строительства, эксплуатации, закрытия полигонов и последующий их мониторинг, в том числе меры по предотвращению ущерба окружающей среде.

Особое внимание в документе уделено доставке и приёмке отходов на объекты размещения, учёту и отчётной документации, надлежащей квалификации сотрудников, обеспечению финансовой устойчивости и организации работы полигона.

В Постановлении регулируются вопросы сбора свалочного газа и очистки фильтрата. Кроме того, в нём приведены критерии к выбору мест для строительства полигонов различных классов опасности, геологическому барьеру, системам герметизации основания и поверхностного слоя – с применением наилучших доступных технологий.

Как у нас?

Александр Штин:

Кировский эколог рассказал об опыте Германии в экосфере– Германский опыт, конечно, полезен, но и Россия в плане экологии тоже продвинулась далеко. Если сравнивать старые полигоны и нынешние, то это небо и земля. Скажем, в Костино, по сути, не было предусмотрено серьёзной защиты окружающей среды. Сейчас же на полигонах имеются системы сбора газа и сточных вод, которые образуются там. Передовые технологии используются, и довольно успешно.

К запрету на размещение на полигонах непереработанных отходов надо долго идти и многое для этого сделать. Надо понимать, что потребуется серьёзная инфраструктура (в первую очередь, специализированные заводы) и финансовые вложения.

На мой взгляд, сначала необходимо просто навести порядок в этой сфере. Не секрет, что порой среди прочего мусора предприятия выбрасывают отходы, которые относятся к тому или иному классу опасности, скажем, промасленную ветошь. Затем они попадают на полигоны, и это негативно сказывается на экологии.

Кировский эколог рассказал об опыте Германии в экосфере

Радует, что первые шаги уже делаются. Так, есть постановление правительства РФ, которое запрещает вывозить на полигоны некоторые виды отходов, поскольку они содержат ценные фракции. Речь идёт о ломе цветных и чёрных металлов, ПЭТ-бутылки, покрышки – о том, что можно утилизировать.

Если говорить о классах опасности, то они у нас тоже есть.

К первому классу относятся полигоны с захоронениями отходов IV и V классов опасности, включая твердые коммунальные отходы (с проектной мощностью 20 тысяч тонн в год и более).

Второй класс присваивается полигонам, где имеются захоронения отходов IV и V классов опасности, включая твердые коммунальные отходы (с проектной мощностью менее 20 тысяч тонн в год).

В зависимости от этого к полигонам предъявляются требования – они касаются документации, проведения мониторинга и т.д. Есть Федеральный закон №89, где чётко прописано всё, что обязан делать собственник полигона. К примеру, следить за воздействием на окружающую среду, а по окончании срока службы осуществлять контроль состояния воды, воздуха и почвы, даже если произведена рекультивация. Законодательство довольно жёсткое, и соответствующие органы на постоянной основе проверяют его исполнение.

(Использованы данные Немецкого общества по международному сотрудничеству)

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Вадим Шабалин