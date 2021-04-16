Кировский эколог рассказал об опыте Германии в экосфере

Германия – один из мировых лидеров по развитию «зелёных» технологий и экологическому просвещению граждан.

Кроме того, страна известна жёсткими требованиями к полигонам твёрдых коммунальных отходов. «КП» изучила их, а экспертный комментарий дал Александр Штин, возглавляющий отделение Российского экологического общества в Кировской области.

Как у них?

Полигоны ТКО в Германии – это технически сложные объекты. Их строительство и эксплуатация строго регулируются, в том числе и требованиями охраны климата и окружающей среды. Благодаря современным технологиям, полигоны обеспечивают практически неограниченное временными сроками размещение мусора.

С 2005 года в стране запрещено вывозить на полигоны бытовые «смешанные» отходы в необработанном виде. Полезные фракции (бумага, металлы и др.) отсортировывают в процессе предварительной обработки. Остальные отправляются на утилизацию для получения тепловой и электрической энергии. Это предотвращает появление свалочного газа и даёт возможность использовать энергетический потенциал отходов.

В итоге на полигоны вывозят лишь так называемые «хвосты»: зольный остаток и шлаки, которые образовались в процессе утилизации отходов.

В Германии отходы размещаются на полигонах от нулевого до 4-го классов опасности – в зависимости от уровня концентрации загрязняющих веществ. Наземные объекты используются для размещения инертных, минеральных, бытовых и опасных отходов.

Опасные с повышенным уровнем концентрации загрязняющих веществ захоранивают в подземных полигонах.

Кроме того, есть так называемые «монополигоны» – для однородных видов отходов, например, асбестосодержащих.

Многие виды отходов, вместо отправки на полигоны, используются повторно. К примеру, лом дорожного полотна, строительный снос и извлечённый грунт – в качестве заменителей стройматериалов для создания дренажного и изоляционного слоёв, а также в дорожном строительстве.

В 2009 году в стране начало действовать Постановление о полигонах. В нём регулируются этапы строительства, эксплуатации, закрытия полигонов и последующий их мониторинг, в том числе меры по предотвращению ущерба окружающей среде.

Особое внимание в документе уделено доставке и приёмке отходов на объекты размещения, учёту и отчётной документации, надлежащей квалификации сотрудников, обеспечению финансовой устойчивости и организации работы полигона.

В Постановлении регулируются вопросы сбора свалочного газа и очистки фильтрата. Кроме того, в нём приведены критерии к выбору мест для строительства полигонов различных классов опасности, геологическому барьеру, системам герметизации основания и поверхностного слоя – с применением наилучших доступных технологий.

Как у нас?

Александр Штин:

– Германский опыт, конечно, полезен, но и Россия в плане экологии тоже продвинулась далеко. Если сравнивать старые полигоны и нынешние, то это небо и земля. Скажем, в Костино, по сути, не было предусмотрено серьёзной защиты окружающей среды. Сейчас же на полигонах имеются системы сбора газа и сточных вод, которые образуются там. Передовые технологии используются, и довольно успешно.

К запрету на размещение на полигонах непереработанных отходов надо долго идти и многое для этого сделать. Надо понимать, что потребуется серьёзная инфраструктура (в первую очередь, специализированные заводы) и финансовые вложения.

На мой взгляд, сначала необходимо просто навести порядок в этой сфере. Не секрет, что порой среди прочего мусора предприятия выбрасывают отходы, которые относятся к тому или иному классу опасности, скажем, промасленную ветошь. Затем они попадают на полигоны, и это негативно сказывается на экологии.

Радует, что первые шаги уже делаются. Так, есть постановление правительства РФ, которое запрещает вывозить на полигоны некоторые виды отходов, поскольку они содержат ценные фракции. Речь идёт о ломе цветных и чёрных металлов, ПЭТ-бутылки, покрышки – о том, что можно утилизировать.

Если говорить о классах опасности, то они у нас тоже есть.

К первому классу относятся полигоны с захоронениями отходов IV и V классов опасности, включая твердые коммунальные отходы (с проектной мощностью 20 тысяч тонн в год и более).

Второй класс присваивается полигонам, где имеются захоронения отходов IV и V классов опасности, включая твердые коммунальные отходы (с проектной мощностью менее 20 тысяч тонн в год).

В зависимости от этого к полигонам предъявляются требования – они касаются документации, проведения мониторинга и т.д. Есть Федеральный закон №89, где чётко прописано всё, что обязан делать собственник полигона. К примеру, следить за воздействием на окружающую среду, а по окончании срока службы осуществлять контроль состояния воды, воздуха и почвы, даже если произведена рекультивация. Законодательство довольно жёсткое, и соответствующие органы на постоянной основе проверяют его исполнение.

(Использованы данные Немецкого общества по международному сотрудничеству)