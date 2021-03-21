Стали известны соперники кировского «Факела» в первенстве страны по футболу

В предстоящем футбольном сезоне «Факел» вновь будет выступать в первенстве России в 3-м дивизионе.

Команда пятый год подряд вошла в число участников турнира федерации «Золотое кольцо». Помимо неё, в соревнованиях примут участие «Череповец-СШОР «Витязь» (Череповец), «Текстильщик-М» (Иваново), «СДЮСШОР-Вологда» (Вологда), «Шинник-М» (Ярославль), «Агат» (Гаврилов-Ям), «СШОР» (Тверская область), «Ростов Великий» (Ростов), «СШ-3 им. Г.А. Ярцева» (Кострома), «Гвардеец» (Ковров) и «Волочанин» (Вышний Волочек).

Сейчас у «Факела» проходит двухнедельный сбор. Первенство стартует в середине мая.

Фото vk.com/fcfakelkirov