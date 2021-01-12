Кировский фестиваль «Святки на Вятке» впервые прошел в онлайн-формате

Из-за ограничений культурные массовые мероприятия продолжают проводить дистанционно

Карантин в Кировской области пока продлили до конца недели, и скорее всего пролонгируют и дольше. Поэтому руководство Вятской епархии приняло решение провести традиционный фестиваль «Святки на Вятке» дистанционно.

Для этого все желающие принять участие записали и загрузили видео на специальный канал Миссионерского отдела Вятской Епархии на youtube.

В результате более 10 роликов с поздравлениями с Рождеством от хоровых коллективов и настоятелей приходов Вятской Епархии, стали доступны для просмотра прихожанам.

Фото: Вятская-епархия.рф