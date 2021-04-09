Кировский фотограф выпустил мини-сериал про Кольский полуостров

6 апреля вышел последний сюжет из серии видеороликов #Мамаянакольский. Мини-сериал снял кировский фотограф Иван Балабанов.

«История путешествия на край земли» уложилась в 4 серии. В них Иван рассказал, как живут в самой северной точке европейской части России – на Кольском полуострове.

— Вы увидите нетипичный Кольский. То, что обычно остается за кадром блогеров и путешественников. Я постарался передать ту атмосферу, которая царит в этих местах, — написал фотограф.

Здесь и о суровой северной природе, и о «полярных ночевках» на перевале, и о Баренцевом море, и о заброшенных маяках, и о невозможных, непроезжих дорогах, где тонут машины.

— Возможно это не самое красивое место на планете. Но здесь испытываешь какое-то необъяснимо сильное чувство и ощущаешь себя крохотной песчинкой. Эти места нельзя сравнить ни с какими другими.

Первый сюжет серии вышел еще в сентябре прошлого года. Потом были еще два. Последний, четвертый, посвящен Долине смерти. Так называют хребет Муста-Тунтури, который не знал равных по числу погибших на квадратный метр в годы Великой Отечественной войны.

— 1200 дней блокады в условиях полярных ночей. Десятки тысяч погибших солдат на крохотном шестикилометровом отрезке линии обороны. Здесь трижды был повторен подвиг Александра Матросова. И это место так и осталось единственным в нашей стране, где враг ни на шаг не смог перейти границу.

С тех прошло почти 80 лет, но все так же ощущается запах керосина, а под ногами лежат сотни тысяч патронов и неразорвавшихся снарядов.

Посетил Иван и Мурманск – крупнейший город, расположенный за Северным полярным кругом. Здесь пахнет морем, как в курортном городе, но жители могут все лето не снимать куртку.

Посмотреть все сюжеты серии #Мамаянакольский и фильмы о других путешествиях можно на ютуб-канале Ивана Балабанова.

Ранее мы писали, что в интернете вышел фильм про фотографа из Малмыжа.

Фото, видео: vk.com/ivan_balabanov