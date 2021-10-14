Кировский гонщик на «Киа Рио» продолжает игнорировать светофоры

В Кирове «второй Игнатян» снова попался на нарушении ПДД. «Киа Рио», пролетевшую на красный свет, сняли на видео на перекрестке Преображенской и Ленина.

Видеозапись появилась в группе «Место происшествия». В комментариях подписчики группы просят ГИБДД отреагировать на поведение нарушителя.

— ГИБДД Кировской области, может, пора что-то делать? Моё мнение, что данное видео и ему подобные можно считать официальным заявлением граждан, — написал один из участников паблика.

Нарушение уже не первое. Меньше недели назад покатушки «Киа Рио» на красный свет сняли на видео на перекрестке Воровского и Дерендяева.

Владельцем иномарки является житель Кирова Анар Джалилов. Глядя на ролики с участием его авто, кировчане вспоминают печально известного гонщика Эдуарда Игнатяна. В 2012 году он стал виновником ДТП с тремя погибшими. Перед трагедией жители Кирова неоднократно жаловались на его лихачество.

— Игнатян так же раньше ездил. Видимо, ждут, пока не попадет в ДТП. А потом снова будут вопросы про то, что вы же все видели, как он ездит и почему никто ничего не предпринял. Машину забрать и водителя на годик посадить, — написал другой участник сообщества.

Видео: Место происшествия