Кировский губернатор предложил планировать школы полного дня на этапе капремонта

Руководитель комиссии Госсовета по направлению «Образование», секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Васильев предложил планировать открытие школ полного дня еще на этапе капитального ремонта учебных заведений. Такое предложение глава региона высказал на расширенном совещании по вопросам принятия мер по реализации поручений Президента РФ в части капремонта школ.

Совещание под руководством зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой и секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», первого зампреда Совета Федерации Андрея Турчака прошло в Красногорске Московской области. В качестве спикеров выступили руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам Андрея Турчака, в России впервые выделяются столь значительные объемы средств на модернизацию школ. Эти средства пойдут в частности на расширение программы капремонта учебных заведений.

Игорь Васильев подчеркнул, что капремонт школ должен стать частью программы модернизации инфраструктуры образования. На прошлой неделе в ходе дискуссии с представителями кировских школ губернатор определил первоочередные шаги по развитию образования. Ими стали: ремонт школ, обновление их материальной базы и повышение престижа профессии учителя. Эти инициативы войдут в Народную программу «Единой России».

На совещании кировский губернатор поднял тему создания школ полного дня. Это учебные заведения, куда дети могут прийти после занятий, чтобы под присмотром педагогов делать домашние задания и заниматься спортом и другими активностями. Глава комиссии Госсовета по вопросам образования напомнил, что в начале прошлого года кировские педагоги продемонстрировали работу нового проекта на базе одной из кировских школ.

– Этот проект помогает нам решать задачи, поставленные Президентом, в частности, по усилению воспитательной компоненты в образовании, и создает условия для личностного развития учащихся и позитивной социализации школьников, — сказал глава Кировской области.

В школах полного дня дети могут не только учиться, но и заниматься саморазвитием. После уроков они выполняют домашнее задание, а затем идут в кружки или спортивные секции. Также в школах полного дня действуют площадки по типу Кванториумов – школьные мини-технопарки.

— Благодарю Министерство просвещения России за то, что услышали наше предложение. Уже с 2021 года Кванториумы создаются на базе школ в рамках нацпроекта «Образование», — подчеркнул Игорь Васильев.

Школы полного дня бесплатны, что делает их еще более востребованными. От родителей юных кировчан уже поступают положительные отзывы – ведь такой формат образования дает им возможность спокойно ходить на работу, не переживая за своих чад.

С учетом расширения программы капремонта Игорь Васильев предложил заранее предусматривать возможность создания школ полного дня на базе реконструируемых учебных заведений. Делать это нужно еще на этапе разработки проектно-сметной документации.

Инициативу поддержал Андрей Турчак, добавив, что должны быть разработаны единые стандарты капремонта школ.