Кировский губернатор выступил на заседании Госсовета

Мероприятие прошло 12 января в онлайн-формате.

Главной темой обсуждения стало транспортное направление, а именно – программа ремонта аварийных мостов и путепроводов. Ее реализацию планируется начать уже в этом году в рамках нацпроекта БКАД.

Как рассказал глава Кировской области, в нашем регионе идет активная подготовка к началу новой программы. На сегодня ремонта требуют 76 мостов в районах области общей протяженностью более 4 тысяч метров. Информация об этом уже доведена до федерального уровня.

На данный момент ремонт проходит в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы». Благодаря ей ежегодно удается отремонтировать до 6 объектов. Однако с началом действия федеральной программы эта цифра вырастет, подчеркнул губернатор.

Напомним, что в текущем году в Кировской области должны быть отремонтированы 4 моста, относящиеся к региональной дорожной сети. Это 2 моста в Уржумском районе на реках Кизерка и Туречка, мост в Советском районе через реку Березовку, а также мост в Богородском районе (река Черная Лобань).

В ближайшее время программа по ремонту мостов будет представлена на рассмотрение президента РФ. Если проект будет одобрен, его реализация начнется уже в этом году.

Ранее кировчанам рассказали, где появится новый мост в городе.