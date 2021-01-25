Кировский хоккеист сыграет за сборную страны

Вратарь команды «Родина» Артем Катаев примет участие в турнире на призы губернатора Красноярского края. Для этого кировского игрока вызвали в национальную сборную. Турнир пройдет в ледовом дворце «Енисей» в конце января.

Артем играет за «Родину» с 2016 года. За это время он принял участие в 82 матчах и не однажды становился чемпионом мира среди юниоров.

Министр спорта области Анна Альминова поздравила Артема с достижением. По ее словам, это новая высота в его спортивной карьере, и теперь у Артема есть все шансы стать постоянным членом сборной.

Стоит отметить, что в разное время за сборную страны выступали и другие игроки «Родины». Среди них — Сергей Обухов, Сергей Шабуров, Валентин Хардин и другие.

Ранее мы писали, что кировским болельщикам разрешили вернуться на стадионы.