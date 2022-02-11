Кировский храм просит помощи в оплате коммунальных услуг

Представители храма Рождества Пресвятой Богородицы обратились к кировчанам за помощью в оплате коммунальных услуг. Об этом сообщается на сайте Вятской епархии.

Как рассказали в храме, в 2022 году у прихода сильно выросли расходы на содержание здания и оплату ЖКУ. При этом финансы очень нужны. В настоящее время храм готовится к освящению и принимает на работу новых сотрудников.

— В феврале приход столкнулся с нехваткой денежных средств для оплаты коммунальных услуг и продолжения работ по благоукрашению и росписи храма. Просим прихожан, благотворителей и православных жителей города оказать храму финансовую помощь, — говорится в сообщении.

Пожертвования принимаются в храме, через терминал в церковной лавке, на расчетный счет храма или по QR-коду в приложении Сбербанк Онлайн. Посмотреть реквизиты можно здесь.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Чистых Прудах начали строить в 2014 году. Практически с самого начала работ в церкви проводились богослужения.