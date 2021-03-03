Кировский институт попал под санкции США

2 марта Евросоюз ввел очередные санкции против России. Они коснулись ряда высокопоставленных лиц и предприятий. В число последних попал кировский филиал 48-го НИИ Минобороны.

Как сообщает РБК, НИИ находился в черном списке американского Минторга еще с прошлого лета. Это влекло за собой ряд экспортных ограничений.

Новые санкции будут действовать как минимум год. Их снятие возможно только в том случае, если правительство РФ гарантирует неприменение химического или биологического оружия в нарушение международного права. Об этом говорится на сайте Госдепартамента.

Ранее мы писали, что завод в Кировской области попал под санкции США.