Кировский кинотеатр вошел в топ-10 самых посещаемых в России

Кировский кинотеатр «Смена» вошел в десятку самых посещаемых кинотеатров страны. Об этом сообщает паблик «Типичный Киров» со ссылкой на кинотеатр.

Составители рейтинга проанализировали посещаемость в 254 трёхзальных кинотеатрах России. По итогам мониторинга «Смена» заняла 6-е место.

Также в рейтинг попал еще один кировский кинотеатр – «Дружба». Он оказался на 16-м месте среди 1137 однозальных кинотеатров.

Ранее мы писали, что в Кирове будут снимать продолжение комедии «Честный развод». Кировчан приглашают поучаствовать в съемках.