Кировский клинико-диагностический центр вводит дополнительный телефон

Кировский клинико-диагностический центр с нового года вводит в работу дополнительный телефонный номер.

Номер 43-10-33 будет действовать взамен старого 42-30-30. Продолжает работать и основной — 69-95-45.

Оба телефона работают с 7 до 20 часов в будние дни, с 8 до 14 часов в субботу и с 8 до 13 часов в воскресенье. По ним можно записаться на приём к врачу, вызвать его на дом, получить справочную информацию, в т.ч. узнать, в какое время работает конкретный специалист.

К многоканальному номеру подключены все поликлиники клинико-диагностического центра и женские консультации.