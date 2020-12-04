Кировский космоцентр запускает конкурс ёлочных игрушек

Новогодние украшения, созданные руками детей, должны быть на космическую тему.

В этот новый год космос будет везде: и на главной площади города, и у горожан дома, и в интернете. Так решили сотрудники Детского космического центра, объявляя о начале новогоднего конкурса поделок «Новогодняя игрушка»!

До 20 декабря от кировских ребятишек ждут фотографии их поделок. Причём, создавать космические украшения можно как одному участнику, так и проявляя совместное творчество – объединившись в группу или даже целым классом.

После того, как игрушка будет готова, её необходимо сфотографировать и направить личным сообщением в группу центра в сети «ВКонтакте» с комментарием об авторстве и названии работы.

Кстати, количество работ от одного участника не ограничено, поэтому маленькие фантазёры могут мастерить игрушки, хоть каждый день! И вся эта красота останется у дома у участников и сможет украсить их новогодние ели!

С 21 декабря по 25 декабря пройдет голосование за лучшую работу. Победителей определят в номинациях: «Лучшая новогодняя игрушка», «Самая оригинальная игрушка», «Лучший символ года», «Лучшая новогодняя ёлка», «Сказочное новогоднее украшение».

Ранее мы сообщали о том, что в Кирове на Театральной площади начали устанавливать главный символ праздника.