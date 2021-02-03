Кировский краеведческий музей отметил 155-летие

Коллектив культурного учреждения поздравил губернатор Игорь Васильев

Кировский областной краеведческий музей – не только первый музей в Вятской губернии, но и один из старейших музеев страны, 3 февраля отмечает 155 лет со дня основания. В его фондах собран богатейший материал по истории, этнографии, культуре и природе Вятского края. Коллекции музея насчитывают более 250 тысяч экспонатов и благодаря постоянной научной работе сотрудников музея они регулярно пополняются. Со знаменательной датой коллектив учреждения поздравил губернатор региона Игорь Васильев.

— Кировский областной краеведческий музей — крупный культурный центр области, организатор международных, межрегиональных научных конференций, методический центр для краеведческих музеев в районах области. Сотрудники коллектива вносят большой вклад в развитие туристического потенциала региона, науки, образования, культурной сферы. Отрадно, что на службу сюда приходят молодые кадры, оживляя работу учреждения новыми идеями и технологиями, — обратился к участникам мероприятия Игорь Васильев. — Желаю музею развиваться, но оставаться при этом хранителями самой ценной реликвии — нашей истории и памяти. Надеюсь, что в юбилейный год вы реализуете ряд значимых выставочных проектов, которые будут интересны для людей самых разных возрастов и увлечений.

Одним из таких проектов стала передвижная федеральная выставка «Андрей Сахаров – человек эпохи», которая организована по распоряжению президента страны Владимира Путина. Проект рассказывает о жизни и деятельности Андрея Сахарова в контексте событий истории Советского Союза и всемирной истории. На информационных планшетах представлены документы и фотографии, где в хронологическом порядке можно проследить историю семьи Сахаровых-Софиано от выходцев из Греции – рода Софианос в России, до страшных лет сталинских репрессий.

Большая часть экспозиции посвящена «холодной войне» и гонке ядерных вооружений между СССР и США в середине 1940-х — конце 1980-х годов. Андрей Сахаров принимал участие в создании первой советской водородной бомбы в закрытом городе Арзамас-16. Вниманию посетителей представили редкие фотографии города и «секретных физиков», ставшие доступными сравнительно недавно, и многие другие фото и документы, повествующие о знаменитом русском ученом.

Визит губернатора в краеведческий музей завершился неформальной встречей, собравшей за круглым столом первых лиц музейного сообщества региона и сотрудников их учреждений. К беседе присоединилась и министр культуры региона Татьяна Мазур. Речь шла о пополнении фондов региональных музеев, улучшении материально технической базы и других вопросах, волнующих музейщиков.

Но главной темой разговора с губернатором стала инициатива сотрудников краеведческого музея о переименовании учреждения.

— Музей давно перерос статус краеведческого как по богатству своих фондов, так и по влиянию на культурную жизнь области. Он вобрал в себя экспонаты со всей бывшей Вятской губернии. В этой связи переименование в Вятский исторический музей более соответствует реальности, расширяет как географические, так и временные границы, — отметил директор музея Артем Маркелов. — Кроме того, мы ходатайствуем о присвоении музею имени его основателя — Петра Владимировича Алабина.

Игорь Васильев поддержал инициативу коллектива.