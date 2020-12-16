Кировский краеведческий музей приглашает на бесплатные семейные экскурсии

Акция будет проходить во всех филиалах: для участия нужно прийти к определенному времени и заплатить за входной билет.

Кировский краеведческий музей решил сделать подарок своим гостям. До конца года посетители смогут воспользоваться услугами экскурсовода без оплаты. Нужно лишь собраться семьей или друзьями (группа от 3 человек), заплатить за входные билеты и, надев маску, прогуляться по экспозиционным залам.

Экскурсии проводятся по определённому графику. По четвергам с 18 часов гостей будут ждать во всех отделах. В полдень в субботу можно будет узнать о новой выставке «История новогодней игрушки». Она экспонируется в выставочном центре Диорама. Там же с 13 часов посетителям расскажут о выставке «История Вятки в событиях и лицах».

С 13 часов по субботам и воскресеньям гостей будут ждать в музее воинской славы, который расположен возле Вятской филармонии.

В воскресенье с 13 часов в Диораме посетителей познакомят с вятскими народными художественными промыслами, а с 15 часов можно будет прогуляться в компании экскурсовода по дому–музею Салтыкова-Щедрина.

Фото: culture.ru и vk.com/kokm43