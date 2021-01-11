Кировский кукольный театр вернул в репертуар любимый спектакль

Постановку 1997 года решили снова вывести на сцену после 20-летнего перерыва.

Премьера легендарного спектакля запланирована на сцене кукольного театра на 24 января. Кукольник Вадим Афанасьев поставил историю о том, как добро победило зло в лице Бармалея в далеком в 1997 году. Тогда постановка получила сразу несколько наград театрального конкурса «Удача года» и несколько поколений детей очень любили эту историю, «исполняемую» куклами.

И вот руководство кукольного театра решило, что пора вернуть легенду на сцену. Автор пьесы Андрей Усачев, взяв за основу известную сказку Корнея Чуковского, переработал ее и создал современную версию истории. В итоге кировские маленькие зрители увидят «обновленный, живой, полностью исцеленный от утрат времени», сообщили в театре.

Создатели готовили представление для малышей старше 4 лет. Хронометраж – час. Приобрести билеты можно по ссылке. Мест осталось не много.

Фото: kirovkukla.ru