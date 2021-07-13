Кировский минздрав рассказал, как получить сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции

Сертификат нужен для поездок, а в крупных городах только по нему пускают в кафе и рестораны.

Министерство здравоохранения Кировской области сообщает, сертификат о вакцинации получают жители, которые сделали два компонента прививки. Это документ, подтверждающий то, что человек привился от COVID-19. Он содержит уникальный для каждого QR-код. По этому коду через специальную программу можно узнать данные о подлинности прививочного сертификата.

Электронный сертификат выдаётся человеку, имеющему подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. После первого этапа вакцинации медицинская организация, где человек делал прививку, передаёт сведения в минздрав России. В личный кабинет на Госуслугах после этого приходит оповещение. Там же предлагается заполнить дневник самонаблюдения. В этом дневнике следует написать о своём самочувствии после прививки.

После прохождения второго этапа вакцинации в личный кабинет на Госуслугах приходит уже автоматически сформированный электронный сертификат. Там находится QR-код. Человек без проблем может его скачать в формате PDF.

Если житель прошёл вакцинацию, но не имеет регистрации на Госуслугах, ему следует зарегистрироваться. Сделать это можно в любом центре «Мои документы». После регистрации сертификат поступит в личный кабинет.

Если этого не произошло, то житель Кировской области должен обратиться в медицинскую организацию, где проходила вакцинация. Сделать это нужно, чтобы сертификат повторно отправили в личный кабинет на Госуслугах.

Фото: vk.com/medkirovru