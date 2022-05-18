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Кировский «морж» Александр открыл купальный сезон

Юлия Зорина Лучшее, Новости, Общество

14 мая кировчанин Александр Кононов открыл купальный сезон. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

В прошлом году май был жарким. В середине месяца купались уже многие кировчане. А вот в этом году с погодой не повезло. Но для Александра холод не стал помехой. 14 мая мужчина искупался в ледяной Вятке.

Кировский «морж» Александр открыл купальный сезон

— Сегодня открыл летний купальный сезон на Вятке. Погода была не «але», но все же заряд бодрости получил. Не сидите дома, вас ждут беговые дорожки и стадионы!!! Всем добра!!! – написал кировчанин в соцсетях.

Отметим, что Александр с удовольствием купается и зимой. Об этом не раз писали кировские СМИ.

Кировский «морж» Александр открыл купальный сезон

Судя по прогнозу погоды на май, в этом году всеобщий купальный сезон откроется не раньше июня. Однако в преддверии лета врио губернатора Кировской области Александр Соколов поручил организовать безопасные пляжи. 

Фото: vk.com/id508963616

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Юлия Зорина