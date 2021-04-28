Кировский МУП «Кристалл» ликвидируют

На заседании кировской гордумы подавляющим большинством голосов депутаты поддержали предложение департамента собственности ликвидировать муниципальную прачечную «Кристалл», обслуживавшую городские учреждения социальной сферы и гостиницы.

По итогам 2020 года предприятие выполнило планы по доходам только на 40%, сработав в минус. Начальник департамента Вадим Токарев пояснил, что непринятие решения о ликвидации убыточного МУПа, еще и работающего в конкурентной среде (чего быть не должно по законодательству), приведет его к банкротству и субсидиарной ответственности горбюджета по накапливающимся долгам. А также к потере муниципального имущества, которое придется распродавать конкурсному управляющему для выполнения требований контрагентов.

К слову, на имущество уже претендует другое муниципальное предприятие — «Латунские бани», чтобы организовать прачечную вместо «Кристалла».

Это поддержали и депутаты: главная задача сохранить трудовой коллектив, производство и цены, по которым предприятие стирает, иначе стоимость этой услуги на рынке вырастет в 2-3 раза. Правда, поинтересовались, почему ситуацию упустило из под контроля Агентство по работе с муниципальными предприятиями и будет ли сокращаться его штат (40 человек) вместе с ликвидацией таковых.