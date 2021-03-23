Кировский музей получил в дар советскую открытку

Раритетную открытку получил в дар музей дымковской игрушки в Кирове. На ней изображена… дымковская снегурочка.

Как оказалось, в феврале группа москвичей побывала в музее. Одна из участниц экскурсии Вероника Бурунова обратила внимание на коллекцию тематических открыток и решила поделиться своей.

— Я коллекционирую открытки советского периода. По-моему, такой, новогодней, у вас нет. Позвольте предложить её музею в благодарность за запоминающуюся экскурсию и то благородное дело, которое вы делаете для потомков, сохраняя уникальные предметы и преумножая знания, — написала гостья.

На подаренной открытке изображены дед Мороз и Снегурочка в нарядах с дымковскими мотивами, на обороте – надпись: «ТЕЛЕВИДЕНИЕ РАДИОВЕЩАНИЕ СССР».

— Гости посетили наш музей и в благодарность за экскурсию прислали такой ценный подарок — поздравительную открытку советского времени! – рассказали в музее дымковской игрушки. — Ради таких благодарных посетителей хочется продолжать бороться за сохранение нашего промысла, несмотря ни на какие трудности. И работать ещё усерднее!

Кстати, в музее будут рады как игрушке любого времени, так и другим материалам по промыслу, которые здесь стараются сохранить.

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