Кировский музей рассказывает историю новогодней игрушки

Эту деревянную игрушку-неваляшку лётчик Михаил Сурнин сделал для своих детей. Потом уроженец Котельнича ушёл на Великую Отечественную войну, а в 1944 году его жена получила письмо, в котором сообщалось: её супруг погиб, совершив подвиг.

Самолёт вятского лётчика в районе города Нови Сад в Югославии подбили фашисты. Михаил мог катапультироваться, но принял решение увести машину подальше от домов мирных жителей. Его похоронили на территории Югославии с воинскими почестями… Дома среди его вещей остались те самые игрушки, которые Михаил сделал для своей семьи к Новому году.

– Деревянные клоун, неваляшка, петушок, созданные из подручных материалов, бережно хранились детьми и внуками Михаила Ивановича. Их вместе с фотографиями и документами в 1966 году передала в дар областному краеведческому музею его сестра. Сегодня эти памятные предметы представлены на нашей выставке «История новогодней игрушки» (0+), которая показывает множество ёлочных украшений, – от самых старинных до современных. В них отражались исторические реалии и смена эпох, – поделились в музейно-выставочном центре «Диорама».

После того как музейные работники решили устроить такую выставку и бросили клич, жители города начали приносить им сохранившиеся в семейных архивах фотографии и украшения. Одна кировчанка предоставила целый набор ёлочных игрушек и стеклянных бус, выпущенный в начале 1950-х годов. Другая посетительница передала в музей фигурки Снегурочки и немецкого Деда Мороза (Вайнахтсмана) 1952 года выпуска.

Среди экспонатов есть несколько игрушек с необычной историей. Они сделаны детьми. Не секрет, что в военное и послевоенное время ребята сами мастерили игрушки из подручных материалов. Так, братья Виктор и Юрий Дорофеевы, будучи в 11-летнем возрасте, в 1946 году сделали деревянный самолётик. Из сосновой доски, которую обтесали ножом, изготовили фюзеляж, крылья, хвостовое оперение и три пропеллера. А детали скрепили между собой гвоздями. Потом мальчики вырастут и станут один – профессиональным художником, другой – изобретателем-конструктором атомной техники. А их самолётик, сделанный спустя год после Великой Победы, приземлится на выставке, и посетители смогут рассмотреть на его фюзеляже надписи, сделанные детской рукой: «ст. Зуевка, 1946 г.», «Юра, Витя Дорофеевы. По 11 лет».

Всего жители города принесли на выставку около 200 новогодних игрушек советских лет, а ещё фотографии, телеграммы, открытки, одна из которых датируется 1904 годом.

– После открытия выставки каждый посетитель сможет принести свою игрушку с необычной историей и украсить ею новогоднюю ёлку. Все семейные реликвии, поступившие в музей, будут по окончании выставки возвращены их владельцам или по желанию переданы в фонды музея, – уточнила заведующая МВЦ «Диорама» Нина Злобина.

Фото Кировского областного краеведческого музея