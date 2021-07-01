Кировский мужской тандем акробатов — лучший в мире

Иван Дерендяев и Матвей Черных заявили о своем лидерстве на мировом первенстве в Женеве.

На этой неделе в главном городе Швейцарии состоялись Всемирные соревнования по спортивной акробатике. Наш мужской тандем Ивана Дерендяева и Матвея Черных занял первую ступень пьедестала почета в зачете по многоборью. В кульминации соревнований их соперниками стали лучшие акробаты из Казахстана, Болгарии, Беларуси и Португалии.

Кировчанки Софья Прозорова и Юлия Литвинкова поднялись на третью ступень почета уступив лишь акробаткам из Украины и Португалии с минимальным отрывом от первого места всего 0,2 балла.

Ранее серебро в возрастной группе 11-17 лет завоевала кировская четверка: Егор Шагаев, Григорий Мозгалев, Александр Сыслоятин, Тимофей Русских. Таким образом, воспитанники первой спортшколы города Киров привезли полный комплект наград.

Ранее мы сообщали, что кировские медики спасли 1,5-годовалого мальчика, подавившегося орехом.

Фото: vk.com/kirovsport1