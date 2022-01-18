Кировский музыкант Сергей Ямшинин создал свой музей

Певец выложил на обозрение с возможностью покупки свои личные вещи.

Кировский музыкант Сергей Ямшинин продолжает радовать своих подписчиков активностями. В своей официальной группе он выложил пост, в котором рассказал о создании собственного музея.

— Музей Сергея Ямшинина – любопытный уголок, хранящий в себе легендарные экспонаты, которыми я пользовался в течение своей музыкальной карьеры. Например, телефоны, камеры, микрофоны и многое, многое другое, — отметил певец.

Он также подчеркнул, что посещая онлайн-площадку, можно хоть на минуту оказаться в прошлом. При этом каждый экспонат содержит описание. Рассказывается, как он появился у Сергея, когда певец пользовался этой вещью.

— И самое главное – ты можешь не только посмотреть все образцы в музее, но и купить их. И специально для тебя я поставлю свой автограф на каждом твоем приобретении, — подчеркнул певец.

Пока не уточняется, высказал ли желание кто-либо приобрести вещи исполнителя.

Фото: vk.com/sergey_yamshinin_official