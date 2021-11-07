Кировский офис «Яндекс.Такси» выставлен на продажу 

Строение, в котором ранее располагался агрегатор «Яндекс.Такси» разместили на портале бесплатных объявлений. Объект недвижимости расположен по адресу Октябрьский проспект, 77.

За трехэтажное здание с двумя гаражами и земельным участком хозяин желает выручить 29 млн рублей. Кроме 1 700 кв. метров здания, которое можно использовать под любые нужды, новому владельцу останется котельная, с уже подведённым газом.

Напомним, 4 года назад в Киров зашел федеральный агрегатор такси «Яндекс.Такси», благодаря его появлению в областном центре стоимость услуг перевозчиков упала на сразу на треть.

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Фото: avito.ru