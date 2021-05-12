Кировский омбудсмен прокомментировал трагедию с ребенком, которого выбросили из окна

Трагедия произошла 11 мая в Кирове. 42-летний мужчина выбросил из окна дома на Северной набережной маленького ребенка. В результате падения с 5-го этажа малыш погиб.

Как стало известно позже, ранее судимый Алексей Л. пришел в гости к своей знакомой, 26-летней Ксении, матери 1,5-годовалого малыша. Пока ребенок спал, женщина вместе со своей подругой отправилась в магазин за алкоголем. В это время мальчик проснулся и закричал. Чтобы успокоить ребенка, Алексей надел ему на голову полиэтиленовый пакет и выбросил малыша из окна.

По факту случившегося было возбуждено 2 уголовных дела – по статьям «Убийство» и «Халатность». Подозреваемый в убийстве задержан. По второй статье предстоит ответить должностным лицам органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.