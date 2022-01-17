Кировский оперштаб: на фоне распространения «омикрона» нужна мобилизация ресурсов

В правительстве Кировской области прошло первое в 2022 году заседание штаба по противодействию распространения COVID-19.

Как подчеркнул губернатор Игорь Васильев, роста заболевших в новогодние праздники зафиксировано не было; вятская медицина справляется с поставленными задачами и не прекращает оказание помощи по другим заболеваниям.

Однако в условиях распространения нового штамма «омикрон» необходима мобилизация имеющихся ресурсов. Первое — усиление работы первичного звена медицины, второе — расширение сотрудничества с волонтёрами, третье — увеличение темпов вакцинации.

На сегодняшний день коллективный иммунитет в области составляет 59 процентов. Нужно привить и ревакцинировать ещё около 350 тысяч человек.

Особое внимание — на работу общественного транспорта. Губернатор напомнил про необходимость строгого соблюдения масочного режима, в том числе сотрудниками, а также про важность соблюдения небольших интервалов движения.