Кировский парк Юрия Гагарина начнут благоустраивать в следующем году

Там обустроят несколько прогулочных, спортивных и ярмарочных зон.

Об этом рассказал накануне губернатор Игорь Васильев во время своего визита на радио «Эхо Москвы» в Кирове». Кировчанка поинтересовалась: когда будет благоустроен парк им. Юрия Гагарина, пояснив, что ей бы хотелось, что бы он стал современнее.

Васильев отметил, что вопросы благоустройства этого места отдых кировчан обсуждается давно. Кировская мэрия вместе с общественниками подготовила концепцию развития парка.

За него горожане отдали большинство голосов на единой всероссийской платформе для голосования в мае этого года. Поэтому обновление будет сделано за счет участия в проекте «Формирование комфортной городской среды».

Сейчас разработанный проект проходит необходимые согласования. Его реализация стартует в следующем году и запланирована на два года.

По планам, на этой общественной территории появятся несколько современных прогулочных зон, зона для ярмарок, отдыха с детьми и занятий спортом.

Ранее мы сообщали, что Даровскому району перечислят 2,2 млн рублей на создание 34 новых площадок накопления мусора.

Фото: вятка.рф