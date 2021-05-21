Кировский пенсионер повёлся на популярную схему мошенников

77-летнему мужчине посулили компенсацию за некачественные БАДы, но сначала надо было зачем-то заплатить инкассаторам.

К кировским полицейским пришёл 77-лений житель областного центра. Он поведал стражам правопорядка, что его обманули неизвестные преступники. Некоторое время назад он приобрел БАДы через интернет. На прошлой неделе ему позвонила неизвестная женщина, которая сообщила, что те пилюли оказались некачественными и ему положена компенсация — 620 тысяч рублей.

Но для того, чтобы получить эти деньги, нужно предварительно перевести для брони 15,5 тыс. рублей. После того, как пенсионер провел транзакцию на указанный счет, поступил еще один звонок с требованием перечислить еще 124 тысячи для отплаты работы инкассаторов, которые повезут ему деньги.

Такой суммы у пожилого мужчины, к счастью, не оказалось, и он попросил их у родственников, которые отправили его в правоохранительные органы.

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