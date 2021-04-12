Кировский пенсионер стал жертвой ковидных мошенников

О происшествии в духе времени рассказали в пресс службе УМВД.

На днях в полицию обратился 64-летний пенсионер, который лишился своих сбережений. Как рассказал мужчина, он перенес коронавирус. Недавно в соцсетях он получил сообщение от своей знакомой, которая написала, что всем переболевшим COVID-19 полагается выплата. Чтобы получить ее, нужно лишь сообщить данные своей банковской карты.

Поверив в легкие деньги, пенсионер назвал реквизиты. А через несколько дней обнаружил, что с его карты списали все накопления – 56 тысяч рублей. Мужчина понял, что общался с мошенником, и обратился в полицию.

В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Мошенника разыскивает полиция.

Отметим, что на федеральном уровне никаких выплат тем, кто переболел коронавирусом, не предусмотрено. Компенсация выплачивается только медицинским работникам, которые заразились COVID-19 на рабочем месте.

Ранее мы писали, что мошенники не пустили кировчанку в Крым.