Кировский пес Гектор стал «Народным героем»

Кировский пес Гектор, спасший двух человек и кота, вошел в число призеров Международной премии «Мой ласковый и нужный зверь».

По результатам голосования Гектор занял третье место в номинации «Мой ласковый и нужный зверь». За него проголосовали 4941 человек. Первое место занял служебный пес Портекомаро, или Комар из Йошкар-Олы. Он и его хозяин прапорщик Алексей Порфирьев спасли замерзающего мужчину.

Инцидент, сделавший Гектора лучшим псом Кировской области, произошел 22 апреля. Ночью в селе Кстинино загорелся дом.

Зарево пожара заметил местный житель, сотрудник пожарно-спасательной части Кирова Иван Малышев. Мужчину разбудил Гектор, который громко лаял. Офицер вызвал пожарных и бросился к дому, в котором были люди.

Мужчина помог выбраться на улицу девочке, ее отцу и коту. Дом было уже не отстоять, но мужчины успели откатить в сторону автомобиль.

Благодаря Гектору и своевременной реакции Ивана Малышева ЧП обошлось без пострадавших. Интересен тот факт, что Гектора взяли из приюта буквально за несколько дней до происшествия. Из всех собак на улице залаял он один.

В январе пес был номинирован на премию.

Ранее мы писали, что в Кирове росгвардейцы спасли замерзавшего пса.