Кировский писатель стал новым лауреатом детской литературной премии

Виктор Бакин получил награду за документальную книгу «Детдомовские сороковые…»

В небольшом городке Ишим Тюменской области состоялось вручение XV Международной литературной премии им. Ершова. Этот праздник литераторов на родине автора любимой с детства сказки «Конек-Горбунок» появился в год 190-летнего юбилея сказочника Петра Павловича Ершова. Союз писателей России и местное руководство решили организовать эту премию в память о нем и вручать авторам, создающим «произведения для детей и юношества».

Нынче впервые ее вручили кировчанину. Члены жюри оценили давний труд Виктора Семеновича Бакина. Примечательно, что произошло это в юбилейный XV год присуждения премии. Виктор Семенович был награжден за свою документальную повесть «Детдомовские сороковые…». В этой книге писатель приводит воспоминания людей, чье детство пришлось на годы войны. Их со всех концов страны свозили в наш регион, подальше от войны.

Ранее мы сообщали, что кировские хирурги провели сложную операцию без единого разреза.

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