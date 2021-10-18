Кировский писатель Владимир Крупин сделал прививку от коронавируса

Известный кировский писатель Владимир Крупин привился от коронавируса. Об этом он рассказал сотрудникам газеты «Сельская трибуна» Кильмезского района – своей малой родины.

Свою малую родину – Кильмезь – Владимир Николаевич посетил в перерывах между литературными встречами. Недавно он выступал перед читателями в Йошкар-Оле и в Казани.

На вопрос, не страшно ли ездить в разгар пандемии, писатель ответил: «Так я де привитый!» Владимир Крупин рассказал, что он и его супруга переболели коронавирусом еще зимой. Владимир Николаевич болел легко. Его жена перенесла ковид намного тяжелее. Через полгода она прошла вакцинацию.

Сам писатель долгое время тянул с прививкой. Как говорит он сам, упирался как мог, наслушавшись россказней о последствиях вакцинации. Но потом все же решился.

— Жена и дети меня уговаривали. Я попросил благословения у своего духовника, он дал мне его, и я тоже привился. После укола чувствовал себя отлично, не заметил никаких изменений в организме. С прививкой мне веселее, — говорит Владимир Крупин.

На вопрос, почему же, по его мнению, к вакцинации такое недоверие, писатель говорит: «Наверное, потому что нам вакцинацию навязывают».

— Помните, как в детстве мы весело шли на прививки и ничего не боялись? Ведь все мы знаем, что именно вакцинация спасла человечество от страшных инфекций. Поэтому уверен, надо прививаться!

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