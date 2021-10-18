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Кировский писатель Владимир Крупин сделал прививку от коронавируса

Юлия Зорина Новости, Главное, Общество

Известный кировский писатель Владимир Крупин привился от коронавируса. Об этом он рассказал сотрудникам газеты «Сельская трибуна» Кильмезского района – своей малой родины.

Свою малую родину – Кильмезь – Владимир Николаевич посетил в перерывах между литературными встречами. Недавно он выступал перед читателями в Йошкар-Оле и в Казани.

На вопрос, не страшно ли ездить в разгар пандемии, писатель ответил: «Так я де привитый!» Владимир Крупин рассказал, что он и его супруга переболели коронавирусом еще зимой. Владимир Николаевич болел легко. Его жена перенесла ковид намного тяжелее. Через полгода она прошла вакцинацию.

Сам писатель долгое время тянул с прививкой. Как говорит он сам, упирался как мог, наслушавшись россказней о последствиях вакцинации. Но потом все же решился.

— Жена и дети меня уговаривали. Я попросил благословения у своего духовника, он дал мне его, и я тоже привился. После укола чувствовал себя отлично, не заметил никаких изменений в организме. С прививкой мне веселее, — говорит Владимир Крупин.

На вопрос, почему же, по его мнению, к вакцинации такое недоверие, писатель говорит: «Наверное, потому что нам  вакцинацию навязывают».

— Помните, как в детстве мы весело шли на прививки и ничего не боялись? Ведь все мы знаем, что именно вакцинация спасла человечество от страшных инфекций. Поэтому уверен, надо прививаться!

Ранее житель Кирова рассказал, как перенес коронавирус с 80-процентным поражением легких. 

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Юлия Зорина