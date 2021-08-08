Кировский пловец поедет на Паралимпиаду в Токио

Кировский пловец Михаил Кулябин отправится на Паралимпиаду в Токио. Об этом сообщила его тренер Анна Чикалина.

Михаил станет единственным спортсменом, который представит Кировскую область на Паралимпиаде.

Пловец вылетит в Токио 19 августа в составе команды из четырех человек (спортсмены из Кирова, Екатеринбурга, Челябинска, Тольятти). Его первый старт состоится 25 августа – в этот день Михаилу исполнится 23 года.

Еще один кировский пловец Андрей Шабалин вошел в команду в качестве второго запасного. Он поедет в Японию только в том случае, если по какой-либо причине не смогут поехать один основной и первый запасной спортсмены.

Кировский пловец будет стартовать на всех пяти дистанциях: 200 метров вольным стилем и комплексным плаванием, «сотках» на спине, брассом и баттерфляем, а также поплывет эстафету 4 по 100 метров кролем.

О перспективах победы Михаил особо не распространяется – соперники будут весьма серьезные.

В настоящее время Михаил и другие члены паралимпийской сборной России завершают подготовку на спортивной базе на озере Круглом.

Стоит отметить, что кировские представители других видов спорта уже много лет не были участниками Паралимпиады.

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