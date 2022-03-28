Кировский подросток тайком использовал карточку пенсионерки как свою

Кировский Следком расследует уголовное дело по факту кражи с банковского счёта.

Похитителем денег в сумме более 100 тысяч рублей у 79-летней жительницы Советска оказался ее несовершеннолетний знакомый, приезжавший в гости из Кирова. Он получил доступ к её банковской карте и привязал к своему мобильному телефону. После чего без особых сомнений расплачивался деньгами со счета пенсионерки за товары и услуги.

В конце концов она выяснила, куда пропадают её деньги. На парня возбуждено и расследуется уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.