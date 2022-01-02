Кировский полицейский рассказал о том, как вор выстрелил ему в лицо

На днях сотрудник ППС возвращался домой после корпоратива и стал свидетелем преступления. Об этом «Кировская правда» сообщала 29 декабря.

Журналисты «Первого городского канала в Кирове» взяли интервью у полицейского, который пытался задержать вятского Крампуса. Антиподом Санта Клауса журналисты назвали воришку, так как тот тоже не дарил подарки, а совсем наоборот.

Со слов полицейского, ночью, в половину четвёртого, на перекрёстке улиц Щорса и Попова он увидел, как молодой человек разбивает кувалдой стеклянную дверь магазина. А затем, проникнув внутрь, начал собирать в рюкзак сотовые телефоны.

— Я крикнул ему: Стоять, полиция! И потребовал лечь на пол, — рассказал журналистам сотрудник ППС.

Грабитель растерялся лишь на несколько секунд, затем, вытащил пистолет и выстрелил сотруднику правоохранительных органов в лицо. И убежал. Задержать самому злодея полицейскому не удалось — выстрел из газового пистолета смесью с вытяжкой из красного перца дал о себе знать.

Сейчас предполагаемый преступник задержан. Вятский Крампус — 32-летний кировчанин. Ранее он уже был судим. Мужчина признался в совершении преступления.

Видео: vk.com/kirovmp

Фото: пресс-служба УМВД по Кировской области