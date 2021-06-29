Кировский полицейский спас дальнобойщика из Ростова-на-Дону

Неподалеку от Котельнича мужчину подвел домкрат и его прижало кузовом к дороге.

Помощник следователя транспортной полиции Евгений Северюхин ехал по служебным делам по трассе Котельнич – Киров. Выехав из города он заметил на обочине машину, под задним колесом которого лежал мужчина, прижатый кузовом к дороге.

Полицейский сразу же бросился на помощь пострадавшему. Он спас дальнобойщика — поднял кузов, оказал ему первую помощь и вызвал скорую.

Выяснилось, что водитель из Ростова-на-Дону остановился для ремонта тормозных колодок заднего колеса. Во время работы у него провалился домкрат, державший грузовик.

Пострадавшего доставили в больницу Котельнича с серьезными травмами. Но благодаря помощи Евгения Северюхина жизнь мужчине удалось спасти. Руководством полиции рассматривается вопрос о поощрении сотрудника.

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Фото:кировскийло.пфоут.мвд.рф