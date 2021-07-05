Кировский портрет молодой художницы выставили в Еврейском музее

В московском музее открылась экспозиция «Маленькое» искусство», где выставлены картины, которые обычно хранятся в запасниках и не видят парадных залов.

Еврейский музей и центр толерантности подготовил выставку «Маленькое» искусство». В ее рамках в залах разместили 130 малоизвестных работ Левитана, Поленова, Серова, Репина, Врубеля, Малевича и других художников. Эксперты отмечают, что небольшие произведения составляют самое большое наследство. Поскольку из них – набросков и зарисовок — в последствии, как из пазлов, появляется большая картина. По таким осколкам можно судить о масштабе таланта художника.

Среди таких работ картина из коллекции Вятского художественного музея «Портрет М.В. Якунчиковой» кисти Михаила Врубеля. Молодую художницу Марию Васильевну Врубель писал три года с 1886 по 1889. В тот период девушка обучалась в качестве вольнослушательницы в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, сама много писала эскизов на тему русской истории и пейзажных зарисовок, а так же много путешествовала. Видимо, из-за этого Михаил Александрович долго не мог закончить работу. Эксперты отмечают, что этот портрет является ярким примером творчества Врубеля, которое определяют по сложной системе мазков, разнообразных по форме, направлению, фактуре и размерам.

Кроме кировского музея имени братьев Васнецовых свои сокровища предоставили Третьяковская галерея, Госмузей изобразительных искусств им. Пушкина, музей-заповедник Петергоф и другие музеи, а также частные собрания.

Ранее мы писали, что в Кирове на улице Спасской художник расписал центральный тепловой пункт.

Фото: tonkosti.ru