Кировский предприниматель: новый локдаун может оказаться для нас фатальным

1 июля губернатор Игорь Васильев посетит ряд кировских предприятий и организацией с проверкой на предмет соблюдения антикоронавирусных ограничений.

В преддверии визита главы председатель Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, гендиректор и соучредитель сети салонов «Прядки в порядке» Дмитрий Кочев рассказал «КП», как мотивирует сотрудников вакцинироваться и как «бизнес красоты» соблюдает антиковидные меры

«Прядки в порядке» работают в Кирове 6-й год. И пандемия сильно сказалась на молодом еще бизнесе, заставив, по словам Дмитрия Кочева, потратить все подушки безопасности. Прошлый год был очень тяжелым, но сети удалось выжить, сохранив большую часть точек и более 90 процентов сотрудников.

— Год был тяжелым, но мы выжили и сейчас выправляемся, — говорит гендиректор «Прядок». — Не могу сказать, что мы полностью восстановились, пока этого не произошло. Чтобы наладить процесс до уровня 2019 года, понадобится не менее шести месяцев. Поэтому сейчас мы крайне заинтересованы в том, чтобы работать без всяких локдаунов.

По словам Дмитрия Кочева, в «Прядках в порядке» строго соблюдаются все антикоронавирусные требования Роспотребнадзора.

— Мы стараемся работать по записи. У нас предусмотрено расстояние между клиентами и мастерами. При наличии 5-6 рабочих мест мы заполняем только половину, сохраняя социальную дистанцию. Естественно, все сотрудники в масках и перчатках, клиенты в масках. В салонах работают рециркуляторы, проводятся проветривание и дезинфекция. Если в часы пик приходит слишком много людей, переносим запись на другое время.

Среди сотрудников салона проводится информационная кампания о необходимости вакцинации от коронавируса. Дмитрий Кочев убеждает работников личным примером – сам предприниматель и вся его семья уже сделали прививки.

— Перенесли легко, все прекрасно, — поделился предприниматель. – До сотрудников доносим эту информацию. Никого не принуждаем, потому что вакцинация добровольная. Просто рассказываем, что вакцина помогает снижать заболеваемость.

И это работает. За 1,5 недели количество вакцинированных сотрудников сети «Прядки в порядке» выросло почти в 3 раза от первоначального значения.

— Всего порядка 23 процентов. Это не так много, но показывает, что люди реагируют адекватно. Некоторые находятся на перепутье, сомневаются, но в целом процесс идет. Когда я лично приезжаю в прививочные пункты, то вижу очереди в 50-70 человек. И это очень приятно.

Дмитрий Кочев подчеркнул, что для бизнес-сообщества крайне важно, что власти идут навстречу и не вводят жесткие ограничения.

— Губернатор слышит нас, понимает наши аргументы и позицию. Отсутствие локдауна крайне важно для бизнеса, потому что, повторюсь, мы еще не восстановились. У нас не супердоходный, но стабильный бизнес с определенной кредитной нагрузкой, и введение локдауна может оказаться для нас фатальным. Если нас ограничат на месяц-два, мы не сможем сохранить больше 60 процентов сотрудников, мы просто не выдержим. Поэтому «мягкая вакцинация» — это очень правильное и адекватное решение, которое мы всяческие поддерживаем в рамках своей сети и стараемся привлекать к этому другие организации.

Дмитрий Кочев рассказал, что меры по пропаганде вакцинации принимаются в сетях Coffee like, «Цирюльник», «Чио-Чио».