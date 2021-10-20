Кировский предприниматель пообещал уволить сотрудников, отказавшихся прививаться

Кировский бизнесмен Вячеслав Коршунов пообещал уволить своих работников, отказавшихся делать прививку от коронавируса. Видеообращение об этом он выложил в своем «Инстаграме».

В сторис бизнесмен заявил, что все непривитые сотрудники будут уволены.

— Каждый, кто не привился в нашей компании, будет уволен — сказал я однажды, и так и сделал. Одного человека уволил, все остальные сразу же привились. Я не являюсь ни противником, ни сторонником прививки, но без группового иммунитета мы никуда не денемся, — сказал предприниматель.

Бизнесмен назвал увольнение действенным способом для борьбы с антипрививочниками. В доказательство Коршунов привел данные по своей компании.

— У нас за все время ковидом 3-4 человека переболело. А после того, как мы обязали всех привиться, у нас ни одного ковидного. Вот так и должно быть, — заявил он.

По мнению коуча, маски от ковида не защищают, и любое массовое мероприятие, где есть хоть один больной, становится рискованным.

Принудительную вакцинацию под угрозой увольнения одобрили далеко не все. К своему обращению Вячеслав Коршунов ожидаемо получил несколько негативных отзывов.

Юристы говорят, что работодатель не может уволить непривитых сотрудников. Максимальные санкции, которые можно применить к ним, — отстранение от работы без сохранения зарплаты до улучшения эпидемиологической ситуации.

Между тем заболеваемость коронавирусом в Кировской области растет. На 20 октября в регионе было выявлено 219 новых случаев COVID-19. Поэтому антиковидные инициативы кировского бизнеса могут сыграть только в плюс в борьбе с пандемией.

Фото: www.instagram.com/slawastyle