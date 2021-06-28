Кировский предприниматель продавал просроченные сосиски

Индивидуального предпринимателя из Кирова оштрафовали за продажу просроченных колбасных изделий. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора.

В ходе проверки было установлено, что срок годности сосисок, которые продавал ИП, закончился 18 апреля 2021 года. Тем не менее предприниматель не снял их с реализации, а продолжали продавать, меняя дату выработки через инвентаризацию в компоненте «Меркурий — ФГИС «ВетИС». Партия сосисок весом 150 килограммов была завезена в Киров из Владимирской области.

По факту выявленных нарушений было начато административное производство. Предприниматель был наказан штрафом в размере 3 тысячи рублей.

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