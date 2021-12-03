Кировский проект «Кружевная Вятка» отметили в Москве

Проект «Кружевная Вятка» из Кировской области вошел в число лучших креативных бизнесов по версии по версии Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Кружевная Вятка» призвана популяризовать кукарский народный промысел – кружевоплетение, а также поддержать старшее поколение. Пожилым людям, ставшим участниками проекта, расскажут об истории промысла на Вятке, а также научат плести кружево. Тренировка мелкой моторики поможет им приостановить нарушения памяти и активизировать мозговую активность. Изделия участников проекта будут представлены на выставке.

В АСИ проект признали одним из лучших и выбрали его для участия в демо-дне акселератора креативного бизнеса. Он прошел на днях в Центре современного искусства в Москве.

Ожидается, что «Кружевная Вятка» получит поддержку АСИ в преодолении административных барьеров, масштабировании и продвижении на российском и зарубежном рынках. Как отметила глава областного минкультуры Татьяна Мазур, в настоящее время в Кировской области разрабатывается целый комплекс мероприятий, направленный на развитие отрасли креативных индустрий. И представленный проект – один из первых успешных шагов в данном направлении.

Ранее мы писали, что кировская кружевница стала лучшей в России.

Фото: vk.com/vyatskoe_kruzhevo