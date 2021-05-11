Кировский психолог прокомментировал расстрел в казанской гимназии

Как известно, сегодня в казанской гимназии 19-летний выпускник убил из ружья 11 человек. Учреждение он окончил четыре года назад.

Накануне преступления в своем тг-канале убийца называл себя «богом» и заявлял, что собирается «уничтожить биомусор» и застрелиться. Учился на 4 курсе колледжа «Тисби» в Казани и характеризовался там в целом положительно. Но в начале этого года перестал приходить на занятия, за что был отчислен в конце апреля. Тогда же получил разрешение на оружие, хотя, по его словам на первом допросе, к тому моменту уже ненавидел всех людей. Почему выбрал для кровавой акции именно свою гимназию №175, пока не известно.

Трагический инцидент прокомментировал «Кировской правде» медицинский психолог Сергей Бояринцев, КОГБУЗ «КОКПБ»:

— С одной стороны, каждый случай достаточно индивидуален. С другой, следует говорить про отсутствие адекватной ответственности человека за свои поступки. Про систему воспитания с внешнеобвиняющих позиций, общий высокий уровень психопатизации среди молодёжи, инфантильность, низкий эмоциональный интеллект…

Но как вычислить социально опасных людей заранее?

– Есть тесты на агрессивность и прочие сопутствующие, но они дают только некую общую картинку потенциально склонных к подобным действиям. Точечно такого человека не выявить: задействовано слишком много переменных, — считает Бояринцев.

По сообщению СМИ, сегодня Владимир Путин провел совещание по разбору массового убийства, поручил ужесточить правила выдачи разрешений на оружие. Возбуждено уголовное дело. Завтра в Татарстане День скорби. Губернатор Кировской области Игорь Васильев выразил соболезнование в связи с трагедией.

Фото: телеграм-канал Baza