Кировский психолог собрал книги для районных библиотек

Артем Скобелкин – психолог и писатель. В начале декабря он объявил на своей страничке «ВКонтакте» акцию по сбору книг для библиотеки города Кикнура. Там Артем планировал выступить со своей поэтической программой. А заодно и сделать хороший подарок – новые книги.

— Я отдаю предпочтение вятским библиотекам далёких сёл и деревень Кировской области, в которых кроме подшивок «Правды» и «Вестник труда» мало что есть. Таким библиотекам тотально не достаёт современных, познавательных, интересных читателю книг, — написал Артем и предложил кировчанам поучаствовать в сборе книжной посылки.

За две недели посылка из 196 изданий была собрана. В нее попали действительно интересные новые книги, изданные после 2005 года. Все они были доставлены по адресу – в кикнурскую библиотеку, где Артем выступил перед читателями с концертом «Стихотерапия».

— Все прошло чудесно и душевно. Как же было приятно видеть настоящий интерес читателей к привезённым книгам. До сих пор очень радуюсь этой возможности! – сказал он.

Как уточнил Артем, эта «книжная экспедиция» — далеко не первая. В 2020 году такие же подарки получили библиотеки села Среднеивкино, поселков Арбаж и Октябрьский. В общей сложности их читатели получили более 500 современных и полезных книг, собранных участниками акции.

Ранее мы писали, что кировчанка рассказала об особенностях вятской кухни.

Фото: vk.com/artemskobelkin