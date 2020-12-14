Кировский реаниматолог рассказал о работе во время пандемии

Александр Мокрушин пришёл в медицину 12 лет назад. Сначала работал в детской городской больнице. В 2013 году перешёл в реанимацию инфекционной больницы, а в октябре 2019 года возглавил её.

13 марта в Кировской области появился первый пациент с коронавирусом. И Александру выпала непростая задача – организовать «ковидную» реанимацию для пациентов с опасной инфекцией.

В тот же день в кировской инфекционке было развёрнуто отделение реанимации на 5 коек.

— При необходимости мы могли оказывать медицинскую помощь и тяжёлым пациентам. Конечно, было страшно, — рассказывает заведующий. – Некоторых сотрудников пришлось уговаривать, убеждать.

Но никто не испугался и не уволился – остались все. Сегодня в инфекционном госпитале работают 40 докторов, а также ординаторы и медсестры.

Как признаётся Александр Мокрушин, пандемия поменяла жизнь всех медиков. Работы стало намного больше – день начинается в 7 утра и заканчивается за полночь. Приходится работать и в выходные. Тяжело, но иначе нельзя.

– Есть вопросы, которые на данном этапе может решить только заведующий, поэтому о свободном времени сейчас не может быть и речи. Но я люблю свою работу, люблю дело, которым занимаюсь. Это вызов, и нам необходимо учиться жить и работать в тех условиях, которые существуют на данный момент, – отметил врач.

По словам специалиста, у реанимации есть свои особенности. Работа протекает в изолированных боксах при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и в СИЗах – средствах индивидуальной защиты.

Для лечения пациентов используются самые современные схемы и медикаменты. Так, кировская инфекционка одной из первых получила новый препарат «Авиафавир» противовирусного действия. А новое оборудование позволяет лечить больных с дыхательной недостаточностью.

– В нашем учреждении есть оборудование для проведения ультрагемофильтрации. Это новый метод, который внедрен в мае и активно используется в лечении «тяжёлых» пациентов с выраженной дыхательной недостаточностью. Иными словами, это «очищение» крови от токсинов и самого вируса.

Сегодня ультрагемофильтрация проводится практически всем реанимационным пациентам. Также используется метод неинвазивной вентиляции легких. Он позволяет поддерживать дыхание больного без аппарата и оставаться в сознании.

Каждый пациент – это огромная радость победы над болезнью заслуга всего коллектива, считает Александр Мокрушин. И если задача врачей – спасать больных, то задача населения – не допустить болезни.

– Главная мера профилактики – это личная ответственность. Если я могу что-то сделать, чтобы оградить себя и своих близких от новой коронавирусной инфекции, я это делаю. Да, это непросто. Но мы должны все вместе пережить это трудное время, – говорит медик.

8 декабря Александр Мокрушин получил орден Пирогова за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией и самоотверженность при исполнении профессионального долга.

Ранее мы писали, что фельдшер кировской «скорой» рассказал о работе в пандемию.