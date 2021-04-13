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Кировский росгвардеец стал бронзовым призером чемпионата страны по самбо

Юлия Зорина Лучшее, Новости, Спорт

XXVIII Чемпионат России по самбо среди мастеров проходил в Сочи с 8 по 11 апреля.

В соревнованиях приняли участие 313 спортсменов из разных регионов страны. Среди них – кировчанин Руслан Микайлов, сотрудник Росгвардии.

Руслан – майор полиции и мастер спорта по самбо и рукопашному бою. В упорной борьбе с соперниками он занял третье место среди своего года в весовой категории 64 кг.

Своим результатом росгвардеец доволен, несмотря на то, что был настроен на победу.

— Конкуренция оказалась на высоте. А из-за последствий перенесённой травмы арсенал моих приёмов на сегодняшний день несколько ограничен, — говорит боец. – Но я сделал выводы, внесу корректировку в режим тренировок и буду готовиться к новым соревнованиям.

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Юлия Зорина