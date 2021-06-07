Главная > Новости > Кировский Роспотребнадзор проведет «День открытых дверей для предпринимателей»

Кировский Роспотребнадзор проведет «День открытых дверей для предпринимателей»

Вадим Шабалин Новости, Общество

10 июня Управление Роспотребнадзора по Кировской области проведет акцию «День открытых дверей для предпринимателей».

Сотрудники ведомства разъяснят требования законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей, озвучат информацию о результатах контрольно-надзорной деятельности, расскажут об основных нарушениях, выявленных в результате проверок.

Акция пройдёт с 12 до 16 часов в дистанционном режиме по телефону «горячей линии» (8332) 40-67-20 и телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43.

Кроме того, предприниматели могут обращаться за консультациями по телефонам территориальных отделов.

Подробная информация здесь.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Вадим Шабалин