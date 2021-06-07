Кировский Роспотребнадзор проведет «День открытых дверей для предпринимателей»

10 июня Управление Роспотребнадзора по Кировской области проведет акцию «День открытых дверей для предпринимателей».

Сотрудники ведомства разъяснят требования законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей, озвучат информацию о результатах контрольно-надзорной деятельности, расскажут об основных нарушениях, выявленных в результате проверок.

Акция пройдёт с 12 до 16 часов в дистанционном режиме по телефону «горячей линии» (8332) 40-67-20 и телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43.

Кроме того, предприниматели могут обращаться за консультациями по телефонам территориальных отделов.

Подробная информация здесь.