Кировский Роспотребнадзор проверил пекарню «Хлебница»

Роспотребнадзор выявил нарушения требований санитарного законодательства в деятельности пекарни «Хлебница» (ИП Громов С.О.) на ул.Некрасова, 38 в Кирове. Они связаны с эксплуатацией объекта.

Поводом для проверки стали жалобы горожан на ухудшение условий проживания, связанное с работой магазина-кулинарии.

Предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения. Деятельность пекарни по производству и хлеба и хлебобулочных изделий приостановлена на 30 суток.

По истечении этого срока сотрудники Роспотребнадзора проконтролируют устранение выявленных нарушений