Кировский Россельхознадзор реорганизован

Теперь Киров отвечает за фитосанитарное благополучие нашего, а также соседних: Пермского и Удмуртского краев.

На официальном сайте ведомства сообщается, что реорганизация завершена в последний день минувшей недели. Как мы уже писали в начале февраля, сделано это в рамках исполнения приказа Федерального центра для совершенствования организации деятельности территориальных управлений.

Теперь в название к Управлению Россельхознадзора по Кировской области помимо Удмуртской Республики, добавили «Пермскому краю». Руководство по-прежнему остается в Кирове, а не переезжает в более крупные столицы соседних регионов.

Ранее мы сообщали, что на территории бывшего мелькомбината разобрали железнодорожные пути.

Фото: gtrk-vyatka.ru